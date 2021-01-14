Мертвого младенца нашли в поле под Дмитровом

Тело недоношенного новорожденного обнаружили в поле в Дмитровском городском округе. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Страшную находку сделали 13 января в 15:40 в 70 километрах от железнодорожных путей Савеловского направления Московской железной дороги в поселке опытного хозяйства «Ермолино».

Тело завернули в черный полиэтиленовый пакет и выбросили в поле. На голове обнаружена послеродовая гематома. Эксперты определили, что ребенок родился семимесячным. Это был мальчик. К тому моменту он был мертв уже двое суток.

Для выяснения причины смерти труп отравили на судебно-медицинскую экспертизу. СУ СК России по Московской области проводит проверку.