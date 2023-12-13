13 декабря 2023, 11:54
Мэра Троицка задержали по подозрению в получении взятки в виде беговой дорожки
СК: мэра Троицка Виноградова задержали по подозрению в получении взятки
Главу города Троицка в Челябинской области Александра Виноградова заподозрили в получении взятки в виде беговой дорожки и задержали. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.
По предварительной версии следствия, в период с марта по апрель 2020 года мэр получил от директора коммерческой организации беговую дорожку на 126 тысяч рублей за ускоренную выдачу разрешения на строительство нежилого здания. Главе организации также пообещали содействие в согласовании и подписании документов на объект. Предположительно, Виноградов получил взятку через посредника.
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Следователи собирают доказательства преступления, проводят обыски в служебных помещениях. Беговую дорожку изъяли. Подозреваемого уже допросили, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Уголовные дела возбудили по статьям о даче взятки, получении взятки и посредничестве во взяточничестве. (ст. 290, 291 и 291.1 УК РФ). «Оперативное сопровождение» по делу осуществляют сотрудники МВД и УФСБ по региону. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Следователи оценят действия или бездействие всех причастных.
Задержания
Уголовное дело
Челябинская область
СК РФ
Следственный комитет России
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