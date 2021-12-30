Мэра Томска Кляйна признали виновным в превышении полномочий

Суд признал мэра Томска Ивана Кляйна виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС.

Решение вынес Советский районный суд Томска. Кляйна также признали виновным в незаконном предпринимательстве.

Судья во время заседания сказала, что Кляйн, будучи главой органа местного самоуправления, два раза злоупотребил должностными полномочиями. И при этом нелегально занимался бизнесом.

Кляйна задержали в ноябре 2020 года прямо на рабочем месте. На время следствия его отстранили от должности. Завели уголовное дело. Мэра отправили в СИЗО, но потом ему потребовалась операция, и в марте 2021 года Кляйна перевели под домашний арест.

Кляйн в своем последнем слове в суде попросил его помиловать. Свою вину мэр не признал. Он сказал, что в его действиях не было никакого состава преступления.

СМИ писали, что жена Кляйна Галина призналась в нападении на полицейского. Супруга градоначальника в ходе обысков у них в квартире ударила стража порядка и выбросила в окно подушку, в которой были ценные бумаги.