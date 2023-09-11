Криминал 11 сентября 2023, 17:06 Мэра Днепропетровска объявили в розыск в России МВД России объявило в розыск по уголовному делу мэра Днепропетровска Филатова Дніпропетровська міська рада

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Ставшего фигурантом уголовного дела мэра украинского города Днепропетровска Бориса Филатова объявили в розыск в России. Об этом со ссылкой на базу МВД сообщил ТАСС.

В карточке указали, что речь идет об украинце Филатове Борисе Альбертовиче. Основанием для объявление в розыск стала статья Уголовного кодекса России. О каком именно деле идет речь, неизвестно.

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В апреле прошлого года центральный главк Следственного комитета завел против мэра Днепропетровска Бориса Филатова уголовное дело за подстрекательство к геноциду.

Сегодня же Басманный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте украинского градоначальника. В постановлении отметили, что после задержания Филатова или экстрадицию в Россию его отправят в следственный изолятор на два месяца.

Борис Филатов занимает пост мэра Днепропетровска с 2015 года и за свою карьеру уже несколько раз вступал в перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В 2019 году мэр Днепропетровска назвал решение главы государства о попытке лишения гражданства главы штаба обороны Геннадия Корбана первым признаком установки автократического режима. Филатов подчеркнул, что сложная обстановка не дает президенту права полностью узурпировать власть в стране.