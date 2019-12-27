    27 декабря 2019, 14:54

    Мэра бразильского города расстреляли в машине

    Ирина Нагайникова

    В четверг произошло покушение на мэра бразильского города Рибейран-Бониту Франсишку Жозе. В результате мужчина погиб, сообщила газета «Известия» со ссылкой на портал G1.

    Франсишку Жозе расстреляли в его собственном автомобиле на грунтовой дороге в сельской местности. Двух других мужчин, которые находились с ним в машине, госпитализировали с огнестрельными ранениями.

    Полиция разыскивает преступников, устанавливаются мотивы нападения.

    Как напомнила «Экспресс газета», около года назад полиция Бразилии приняла жесткую систему мер по борьбе с вооруженными лицами на улицах. Преступников с оружием стали отстреливать без предупреждения.