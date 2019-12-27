Мэра бразильского города расстреляли в машине
В четверг произошло покушение на мэра бразильского города Рибейран-Бониту Франсишку Жозе. В результате мужчина погиб, сообщила газета «Известия» со ссылкой на портал G1.
Франсишку Жозе расстреляли в его собственном автомобиле на грунтовой дороге в сельской местности. Двух других мужчин, которые находились с ним в машине, госпитализировали с огнестрельными ранениями.
Полиция разыскивает преступников, устанавливаются мотивы нападения.
Как напомнила «Экспресс газета», около года назад полиция Бразилии приняла жесткую систему мер по борьбе с вооруженными лицами на улицах. Преступников с оружием стали отстреливать без предупреждения.