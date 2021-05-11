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    11 мая 2021, 14:02

    Мэр Казани назвал нападение на школу терактом

    Андрей Иванов

    Глава Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в школе террористическим актом, направленным против детей. Его слова привел официальный сайт органов местного самоуправления столицы Татарстана.

    Мэр Казани назвал нападение на школу терактом

    «Это огромная, страшная трагедия. Террористический акт, направленный против детей, — самое подлое, самое низкое, что можно себе представить. Наши сердца сегодня полны скорби и сострадания», — заявил Метшин.

    Градоначальник выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

    ФСБ и СК не называют стрельбу в Казани терактом. Сейчас заведено уголовное дело, но не о террористической атаке, а о массовом убийстве.

    11 мая в гимназию №175 пришел вооруженный 19-летний выпускник. Он открыл огонь и взорвал бомбу. Погибли четыре мальчика, три девочки и учительница. 16 человек получили ранения.Подозреваемого в преступлении задержали. На допросе он признался в ненависти к людям.

    12 мая в Казани объявили днем траура. Власти закрыли все учебные заведения города для безопасности.