Мэр Казани назвал нападение на школу терактом

Глава Казани Ильсур Метшин назвал стрельбу в школе террористическим актом, направленным против детей. Его слова привел официальный сайт органов местного самоуправления столицы Татарстана.

«Это огромная, страшная трагедия. Террористический акт, направленный против детей, — самое подлое, самое низкое, что можно себе представить. Наши сердца сегодня полны скорби и сострадания», — заявил Метшин.

Градоначальник выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

ФСБ и СК не называют стрельбу в Казани терактом. Сейчас заведено уголовное дело, но не о террористической атаке, а о массовом убийстве.

11 мая в гимназию №175 пришел вооруженный 19-летний выпускник. Он открыл огонь и взорвал бомбу. Погибли четыре мальчика, три девочки и учительница. 16 человек получили ранения.Подозреваемого в преступлении задержали. На допросе он признался в ненависти к людям.

12 мая в Казани объявили днем траура. Власти закрыли все учебные заведения города для безопасности.