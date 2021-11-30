Менявших фальшивые деньги на настоящие мужчин задержали в Ростовской области

Жителей Октябрьского района Ростовской области подозревают в использовании поддельных купюр. Об этом сообщил «Царьград».

Сотрудники магазина в Батайске обнаружили фальшивую пятитысячную купюру при пересчете выручки. На метро происшествия прибыли полицейские, которые изучили камеры видеонаблюдения. В результате был составлен список подозреваемых.

Спустя время удалось задержать двоих мужчин. В ходе допроса они рассказали, что получили через сеть Интернет 40 банкнот по 5 тысяч рублей. На фальшивые деньги они приобретали товары на небольшую сумму и присваивали себе сдачу. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Сбыт и хранение поддельных денег».