«Меня никто так сильно никогда не бил». Бывший сожитель напал на жительницу ХМАО в подъезде

Жители многоэтажки в Мегионе Ханты-Мансийского автономного округа стали свидетелями жестокого избиения. Мужчина на лестничной площадке несколько раз ударил и оттаскал за волосы молодую женщину. Видео с камер наблюдения разошлось по социальным сетям.

На кадрах видно, как пара разговаривает на лестничной площадке. В какой-то момент мужчина начинает бить девушку. Спасаясь от кулаков, пострадавшая забивается в угол, но мужчина вытаскивает ее за волосы. В какой-то момент в подъезде появляется женщина — тогда мужчина делает вид, что ничего не произошло.

«360» связался с пострадавшей девушкой. Она рассказала, что на нее напал бывший гражданский муж, оставивший ее с новорожденной дочкой на руках и непогашенным кредитом за его машину.

По ее словам, они встречались несколько месяцев. На последних сроках беременности мужчина уговорил ее оформить кредит на машину. Сам он получить заем не мог.

«Возможно, что ему не одобряли кредит, потому что, когда я помогала ему оплачивать на госуслугах штрафы, там у него судебная задолженность на очень большую сумму. Я спрашивала его, по какому поводу, он внятного ответа не давал», — призналась собеседница.

Девушка отметила, что гражданский муж пообещал, что поможет ей с погашением кредита. Но после рождения дочери пара рассталась по инициативе мужчины.

Оставил меня с ребенком. Плюс кредит на мне висит. Ему просто на халяву машина досталась, а у меня все детские выплаты пойдут на погашение. Поэтому я нашла подработку, пока мама может посмотреть за ребенком Пострадавшая в Мегионе

Бил беременную

Она подчеркнула, что нападение в подъезде было не первым, а пятым случае рукоприкладства со стороны бывшего возлюбленного. По ее словам, у сожителя бывают приступы гнева, особенно в состоянии опьянения. Когда он поднял на нее руку в первый раз, они еще жили вместе. Тогда молодой человек купил девушке крем от синяков и не выпускал из дома, чтобы она нигде не появлялась с разбитым лицом.

«Это не первый раз он меня бьет. Я его четыре раза прощала, когда я беременная была, он меня еще хлеще избивал», — отметила она.

Девушка рассказала, что на последнюю встречу он выманил ее под обещание, что даст ей денег на выплату кредита. Бить он ее начал еще на улице, где не было камеры.

«Он меня душил сильно. Я минуты две не могла дышать. Меня никто так сильно никогда не бил. Сознание теряла. Потом он пытался удержать, чтобы я на глазах у людей не упала», — поделилась девушка.



В подъезде ее спасла мать, которая выскочила на лестничную клетку, когда мужчина бил ее дочь головой о железный почтовый ящик.

«Я дрожала от страха, а он не хотел уходить. Требовал, чтобы его пустили к дочери. Сопротивляться я не могла, он намного сильнее», — поделилась пострадавшая.

После избиения девушка обратилась в больницу. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, травму головы, рассечение губы и травму горла от удушения. На бывшего гражданского мужа она написала заявление в полицию. Но уголовного дела все еще нет.

Как сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД ХМАО, правоохранители ждут результатов медэкспертизы. С напавшего на девушку мужчины взяли пояснения. Оснований для его задержания полицейские не увидели.