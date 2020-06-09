Актер Иван Стебунов опроверг слухи о том, что он с женой находился в машине Михаила Ефремова в момент ДТП на Смоленской площади. О том, как Стебунов оказался на месте аварии, он рассказал «360».

«Меня не было в машине. Мы сейчас узнаем, что нас обвиняют, что мы были в машине. Нас [его и его жены] не было близко в машине. Мы поехали на место ДТП. Через три минуты приехал Сергей Гармаш», — заявил Стебунов.

По его словам, о случившемся ему сообщила одна актриса. После этого он с супругой решил поехать на место аварии и поддержать Ефремова.

«Поехали в отдел, хотели сопроводить. Из отдела его повезли в больницу, и мы уже разъехались. То, что случилось, это трагедия. Он сам в шоковом состоянии. Это шок для всех», — добавил актер.

Вечером 8 июня актер Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель фургона серьезно пострадал. Его экстренно госпитализировали. Утром стало известно, что мужчина скончался.

Сам Ефремов в момент ДТП находился в нетрезвом состоянии. Его задержала полиция. Однако во вторник СМИ сообщили, что артиста отпустила под подписку о невыезде.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в машине Ефремова в момент ДТП находились Иван Стебунов с женой. Интересно, что несколько дней назад Стебунов в своем Instagram опубликовал фото вместе с Чулпан Хаматовой и Михаилом Ефремовым. Публикацию он подписал так: «Верной дорогой стоим, товарищ».

После случившегося ему стали оставлять злостные комментарии. Ивана критиковали за то, что он якобы сел в автомобиль к пьяному коллеге.

«Иван, как вы могли сесть в машину к пьяному водителю и допустить его к вождению? Или он всегда так ездит, и это норма?» — спросил один из пользователей Instagram.

Стебунов оставил всех комментаторов без ответа.