Менеджер бойца ММА Александра Емельяненко Азамата Бостанова задержан по подозрению в изнасиловании и избиении, сообщил РЕН ТВ. По данным источника канала, Бостанов напал на девушку в ЖК на западе Москвы.

Источник РЕН ТВ сообщил, что нападение произошло в ночь на 6 января. Пострадавшей 30 лет, сейчас она находится в больнице. Там девушка общалась с полицией.

По ее словам, менеджер Емельяненко сначала избил ее, потом начал душить, а затем изнасиловал, добавил собеседник канала. При госпитализации у нее выявили перелом ребра, повреждение грудной клетки, многочисленные синяки и ссадины. Источник РЕН ТВ добавил, что Бостанов, судя по соцсетям, был давно знаком с пострадавшей, у них есть общие снимки.

Материалы дела в отношении Бостанова были сегодня зарегистрированы в Мосгорсуде. Ему должны будут избрать меру пресечения. Дата заседания пока не назначена.