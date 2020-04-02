Менеджер ресторана в Москве распылил баллончик на повара из Перу. Все из-за карантина

На фоне режима самоизоляции у некоторых уже сдают нервы. В Москве завязалась драка между шеф-поваром и менеджером ресторана. Причиной конфликта стал карантин в заведении. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 1 апреля в столичную полицию поступило сообщение о драке между двумя мужчинами. Якобы один брызнул в другого из баллончика и украл его вещи. Полиция выехала на место разбираться в случившемся.

Одним из участников потасовки был 58-летний повар из Перу. Он объяснил, что пришел в ресторан забрать свои вещи. Однако его туда не пустил менеджер, сославшись на карантин. Перуанец остался недоволен таким объяснением и в ход пошли кулаки.

В итоге 20-летний менеджер ресторана брызнул повару газовым баллончиком в лицо. При этом гражданин Перу подчеркнул, что никто у него не похищал вещи.

Второй участник драки подтвердил слова латиноамериканца и добавил, что тот рассек ему бровь. В итоге оба сотрудника ресторана написали друг на друга заявления о нанесении побоев. Полиция проводит проверку.