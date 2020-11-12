Медсестру из Нижегородской области будут судить за выброшенные вакцины

Медсестра из Дзержинска предстанет судом по обвинению в халатности. Следствие считает, что в прошлом году она положила партию вакцины от гриппа в обычное помещение, препарат испортился и она все выбросила.

«В отношении медсестры было возбуждено уголовное дело по части первой статьи 293 „Халатность“. Уголовное дело с обвинительным заключением поступило в Дзержинский городской суд», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области.

По версии следователей, старшая медсестра одной из поликлиник в Дзержинске в ноябре прошлого года получила партию вакцины от гриппа. Она положила препарат в помещение без холодильного оборудования. Вакцина испортилась, и медсестра решила от нее избавиться. Женщина обратилась с просьбой к знакомому, который не стал долго думать: он свалил 67 коробок в посадках. Позже их нашли и сняли на видео прохожие. Ролик выложили в Сеть.

Информация дошла и до правоохранительных органов. Медсестра лишила людей прививок, а поликлинику — 1,5 миллиона рублей.