Медсестру из московской больницы задержали за убийство

В подмосковных Люберцах правоохранители обнаружили труп мужчины. По подозрению в убийстве задержали его сожительницу — медсестру из больницы имени Баумана. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Преступление было совершено ночью 22 апреля в одном из домов по адресу Люберцы, улица Калинина. В квартире правоохранители обнаружили труп 53-летнего мужчины с колото-резаными ранами грудной клетки — его смерть наступила примерно за 20 минут до приезда полиции.

Полицейские выяснили, что преступление совершила сожительница убитого — 48-летняя медсестра московской больницы «ГКБ № 29 им. Н. Э. Баумана». Правоохранители задержали ее и доставили в участок. Выяснилось, что женщина убила своего сожителя в ходе ссоры. Оба участника конфликта были пьяны — они вместе распивали спиртные напитки.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». С места преступления изъято орудие убийства — кухонный нож со следами крови на лезвии.