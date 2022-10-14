Суд над медсестрой, убившей семерых младенцев, прошел в Великобритании | 360°

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Суд над медсестрой, убившей семерых младенцев, прошел в Великобритании

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Суд состоялся над медсестрой из Великобритании, которую обвиняют в убийстве младенцев в больнице. Женщина заявила, что он недостойна жить, сообщило РИА ФАН.

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По данным следствия, она делала новорожденным инъекции инсулина, молока или воздуха. Таким образом погибли не менее семи детей. Также женщина причастна к 10 покушениям. Сама она объяснила свои действия тем, что «недостаточно хороша».

Великобритания

Убийства

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