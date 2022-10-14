Криминал 14 октября 2022, 15:04 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Суд над медсестрой, убившей семерых младенцев, прошел в Великобритании

Читать 360tv в

Суд состоялся над медсестрой из Великобритании, которую обвиняют в убийстве младенцев в больнице. Женщина заявила, что он недостойна жить, сообщило РИА ФАН.

Реклама

По данным следствия, она делала новорожденным инъекции инсулина, молока или воздуха. Таким образом погибли не менее семи детей. Также женщина причастна к 10 покушениям. Сама она объяснила свои действия тем, что «недостаточно хороша».

0 0 0 0 0 0