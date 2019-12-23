Медсестра из Омской области покалечила мужа
В Омской области 56-летняя медсестра школы-интерната нанесла мужу колото-резаную рану. Как сообщил сайт Om1.ru, женщина заявила, что травму причинила «по неосторожности».
19 декабря в Омской области 69-летнего мужчину госпитализировали с проникающей колото-резаной раной грудной клетки и брюшной полости. В результате травмы у него развился перитонит, сообщило ИА Nation News.
Правоохранительные органы установили, что ранение омичу нанесла его супруга в ходе ссоры. Сама женщина объяснила нанесение увечий «неосторожностью».
Сообщается, что жена пострадавшего работает медсестрой в школе-интернате.
Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. В данный момент проводится проверка.