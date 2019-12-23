Медсестра из Омской области покалечила мужа

19 декабря в Омской области 69-летнего мужчину госпитализировали с проникающей колото-резаной раной грудной клетки и брюшной полости. В результате травмы у него развился перитонит, сообщило ИА Nation News.

Правоохранительные органы установили, что ранение омичу нанесла его супруга в ходе ссоры. Сама женщина объяснила нанесение увечий «неосторожностью».

Сообщается, что жена пострадавшего работает медсестрой в школе-интернате.

Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. В данный момент проводится проверка.