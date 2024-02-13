Криминал 13 февраля 2024, 17:14 Медика будут судить в Иванове за кражу телефона у мертвого пациента

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В Иванове будут судить сотрудника скорой помощи, который обвиняет в краже телефона у мертвого пациента. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Ивановской области.

Мужчину обвинили в том, что в ноябре прошлого года он приехал по вызову в один из городских домов. Пациент к моменту приезда медиков умер, и обвиняемый забрал лежащий рядом с ним смартфон стоимостью 28 тысяч рублей.

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Уголовное дело по статье «Кража» рассмотрит Ленинский районный суд.

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