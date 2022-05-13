Меч украли у пассажира московского метро 9 мая

Один из пассажиров столичной подземки 9 мая забыл в вагоне меч. Молодой человек обратился за помощью в полицию, но пока найти пропажу так и не удалось — кто забрал меч из вагона пока не ясно.

«Поступило обращение от 26-летнего жителя Москвы, о том, что в вагоне подвижного состава от станции метро Мичуринский проспект — Каховская забыл реконструкцию исторического меча, выполненную из стали, меч был в ножнах», — сообщил источник сайта kp.ru.

Молодой человек занимается исторической реконструкцией. Вместе со своими знакомыми он воссоздает различные предметы той или иной исторической эпохи. Меч планировали отправить в клуб реконструкторов на хранение, но 9 мая его оставили в вагоне метро. В тот день молодой человек возвращался с тренировки и забыл оружие из-за усталости.

Сотрудники полиции организовали проверку, но найти оружие ни в вагонах, ни на станциях не получилось. Теперь правоохранители проверяют записи камер видеонаблюдения, чтобы выяснить, кто забрал меч из вагона. В полицейские пункты на станциях историческое оружие так же никто не приносил.