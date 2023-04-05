Криминал 05 апреля 2023, 18:56 Мебельщика, который обманывал своих клиентов, осудят в Новосибирске

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Уголовное дело по обвинению мебельщика в мошенничестве направили в суд Ленинского района Новосибирска. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Мужчина обещал обманутым заказчикам изготовить для них корпусную мебель. Всего от местных жителей он получил 600 тысяч рублей.

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Отмечается, что для маскировки мошеннических схем обвиняемый зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью.