МЧС подтвердило смерть бывшего сотрудника

Экс-сотрудника специального управления Федеральной противопожарной службы нашли мертвым. Гибель бывшего коллеги подтвердили в пресс-службе МЧС России.

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«В МЧС России весьма опечалены трагическими событиями, повлекшими смерть сотрудника. В настоящее время ведется следствие», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Специалисты ведомства пообещали предоставить всю необходимую помощь в расследовании обстоятельств произошедшего.

Ранее СМИ сообщали, что тело обнаружили 1 октября недалеко от гаражей в деревне Переделкино. У погибшего нашли мобильные телефоны и служебное удостоверение. Удалось выяснить, что Олег Жуков работал в МЧС, но был отстранен в 2018 году из-за неких нарушений и возбуждения уголовного дела о мошенничестве.