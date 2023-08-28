Криминал 28 августа 2023, 22:07 Матроса Балтийского флота обвинили в государственной измене ФСБ предъявила матросу Балтийского флота обвинение по делу о госизмене Pxhere

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Сотрудники Федеральной службы безопасности России завершили расследование уголовного дела в отношении матроса Балтийского флота и предъявили ему обвинение в государственной измене. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

«Военнослужащий рядового состава Балтийского флота, обвиняется в государственной измене. Его уголовное дело уже передано в военный суд для рассмотрения», — подчеркнул собеседник агентства.

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Подробности дела не раскрыли. Его материалы отметили грифом «совершенно секретно» и передали во второй Западный окружной военный суд. Заседание пройдет в закрытом режиме.

В середине августа сотрудники ФСБ не дали совершить госизмену двум жителям Кыштовского района Новосибирской области. Как сообщили «Известия», 33-летний мужчина вместе со своим родственником пытались перейти на сторону ВСУ и организовать выезд соотечественников для участия в боевых действиях против России.