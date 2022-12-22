Криминал 22 декабря 2022, 15:35 Матери вынесли приговор за убийство двоих детей в Славянске-на-Кубани

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Жительницу Славянска-на-Кубани Краснодарского края обвинили в убийстве двоих детей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу краевого управления СК РФ.

По данным следствия, в прошлом году 40-летняя женщина выбросила в выгребную яму туалета младенца, которого только что родила ее несовершеннолетняя дочь. На протяжении нескольких дней мать запрещала дочери обращаться за помощью медиков, в результате чего роженица скончалась от кровотечения.

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Отмечается, что обвиняемую приговорили к 12 годам лишения свободы.

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