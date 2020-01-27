Матери двоих детей проломили голову на подмосковном кладбище

В Подмосковье нашли убитой девушку, которая пропала несколько дней назад. Жительнице Сергиево-Посадского городского округа проломили голову. Тело обнаружили на кладбище, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.

Жертвой неизвестных стала 29-летняя сотрудница ткацкой фабрики в Хотькове. Вечером 20 января она вышла с проходной и отправилась в сад за ребенком. Больше девушку никто не видел.

Близкие не смогли связаться с молодой матерью и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Жительницу Подмосковья нашли убитой днем 26 января на кладбище недалеко от деревни Новоселки. Специалисты обнаружили у нее открытую черепно-мозговую травму. Мертвой девушка пролежала около пяти дней.

Тело направили в морг для проведения необходимых экспертиз. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

У жертвы осталось двое детей.