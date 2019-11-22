Мать жертвы Олега Соколова предположила несколько причин убийства Анастасии Ещенко

Галина Ещенко, мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, убитой историком Олегом Соколовым, заявила, что причиной трагедии могло стать желание ее дочери прекратить отношения. А решающую роль мог сыграть приезд родителей.

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Она также заявила «Московскому комсомольцу», что экс-доцент СПбГУ говорит неправду, когда утверждает, что убил Анастасию в припадке ревности.

«Я думаю, ей просто все это надоело — тотальный контроль с его стороны, и она сказала Соколову, что уходит. А еще решающую роль мог сыграть наш приезд», — сказал Галина Ещенко.

Вместе с мужем они хотели прилететь в Санкт-Петербург 13 ноября. Ранее близкие отрицательно высказались по поводу романа с преподавателем, который годится ей в дедушки, поэтому девушка не стала им говорить, что с начала года живет в его квартире.

«Настя, может, поэтому и хотела уйти, что не хотела вскрывать перед нами все это», — предположила мать погибшей.

Она сообщила, что слухи о том, что Соколов «содержал» девушку «бред и глупость». Анастасия постоянно подрабатывала, накануне перевела для кого-то статью, да и родные ей помогали. К тому же она делал для Соколова презентации и рисовала карты.

Галина Ещенко призналась, что ей все равно, что сейчас с историком. Она хотела бы только задать ему вопрос: «Зачем и за что?».