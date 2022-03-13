Мать зарезала двухлетнего ребенка в Москве

В Москве мать зарезала своего двухлетнего ребенка и угрожала покончить с собой. Но женщину задержали. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Все произошло в воскресенье в одной из квартир на Средней Первомайской улице. Мать нанесла малышу несколько ударов ножом. А потом угрожала совершить самоубийство.

По предварительным данным, женщина ранее проходила лечение в психиатрической клинике и состояла на учете из-за неисполнения родительских обязанностей.

Прокуратура Москвы начала проверку по факту произошедшего. В Telegram-канале ведомства сообщили, что на место происшествия выезжал заместитель Измайловского межрайонного прокурора Артем Быстряков. Опубликованы также фото из квартиры.

Источник: Telegram-канал «Прокуратура Москвы»

В Москве ранее суд отправил в СИЗО до 2 мая обвиняемого в убийстве и сожжении трупов двух человек. Останки убитых нашли в лесополосе в районе Южное Бутово. Задержанный на допросе признался, что в ходе пьяной ссоры зарезал соседку и ее мужа. Избавиться от трупов ему помогла сожительница, с нее взяли подписку о невыезде.

Ранее в Абакане 12-летнюю девочку убило током в ванне, когда она заряжала телефон.