Мать заперла малолетних детей в квартире без еды и воды

В Апрелевке мать оставила в квартире без присмотра двух малолетних детей, старшему из которых три года, а младшему три месяца. Они были там без еды и воды. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источники.

По данным телеканала, дети были заперты в квартире продолжительное время без еды и воды. При этом мать детей ведет асоциальный образ жизни: когда ее нашли, она была сильно пьяна. Детей отправили в больницу.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с произошедшим.

«Прокуратура организовала проверку в связи с обнаружением малолетних детей без присмотра в Наро-Фоминске. По имеющейся информации, двое детей 2021 и 2018 годов рождения были оставлены дома в квартире в Апрелевке без присмотра родителей», — уточнили в ведомстве.

В ходе проверки установят причины и условия произошедшего, следователи оценят соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних, а также действия родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.

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