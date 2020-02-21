Мать выпала из окна на глазах у ребенка в Люберцах

В подмосковных Люберцах женщина выпала с четвертого этажа, после того как бывший муж забрал их общего сына из дома. Она выжила, но теперь впереди судебный процесс. По словам ребенка, мать злоупотребляла алкоголем и применяла к нему телесные наказания. Женщина уверена — сын должен остаться с ней. В ситуации разбирался корреспондент «360».

Теперь маленький Юра ужинает вместе с папой и бабушкой. Рядом самые близкие, не хватает только мамы. В начале этой недели, если верить 8-летнему школьнику, его мать Татьяна Щеголева изрядно перебрала с алкоголем, а испуганный ребенок побежал искать помощи у соседей.

«Ее сын прибежал ко мне, говорит: „Дядь, дай мне позвонить папе“. Я ему открыл дверь, он с моего телефона позвонил отцу», — рассказал сосед Татьяны Владимир.

Через 40 минут отец мальчика Владимир Щеголев приехал за сыном. На пороге квартиры он встретился с бывшей супругой. Когда ребенок с отцом спускались по лестнице, они услышали громкий звук. Татьяна упала с балкона четвертого этажа. Фактически на глазах у Юры.

«Я скорее ребенка схватила в сторону, стала расспрашивать, отвлекать, но, когда она зашевелилась, я его отпустила, чтобы он к ней подошел», — рассказала соседка Татьяны Щеголевой Нина.

Женщина чудом выжила. Сейчас с переломами она находится в местной больнице. Татьяна уверена, сын должен жить именно с ней.

Источник фото: телеканал «360»

«Ребенок после развода определен по месту жительства со мной, я считаюсь за него ответственной — за его здоровье, за его успехи в школе и за все остальное», — заявила Татьяна Щеголева.

Проблемы в семье начались чуть меньше двух лет назад. Инициатором развода стал Владимир.

«К сожалению, пришлось подать на развод, поскольку бывшая супруга постоянно употребляла алкоголь, смешивала его с психотропными препаратами. И последние несколько лет в браке это уже было невыносимо», — рассказал мужчина.

Источник фото: телеканал «360»

А вот Татьяна считает, что семейному счастью не суждено было стать бесконечным, поскольку в их жизнь вмешивались посторонние люди.

«Надо мужчиной оставаться. Не надо никогда свою женщину оставлять наедине с кем-то, чтобы она разбиралась. Будь то свекровь, свекр, брат, сват, племянники или еще кто-то. Надо просто ударить кулаком по столу и сказать: „Это моя женщина“», — подчеркнула Татьяна Щеголева.

С кем теперь останется второклассник, очевидно, вновь будет решать суд. Этим инцидентом заинтересовались и в отделе по делам несовершеннолетних. Там взяли ситуацию под особый контроль. Пока за ребенком будет наблюдать школьный психолог, ведь вряд ли все увиденное пройдет бесследно.