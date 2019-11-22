Мать выбросила новорожденного в окно на Дальнем Востоке

Происшествие случилось 22 ноября. Прохожие возле дома на улице Часовитина во Владивостоке обнаружили тело новорожденного ребенка с признаками насильственной смерти. Травмы младенца были характерны для падения с высоты.

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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства. По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать ребенка. Как удалось выяснить следствию, утром 22 ноября 2019 года подозреваемая бросила ребенка в окно квартиры. Ребенок упал с высоты 30 метров. От полученных травм малыш погиб на месте, рассказали в краевом Следственном комитете.

По уголовному делу назначены судебные экспертизы. Одна из экспертиз - психолого-психиатрическая в отношении подозреваемой.