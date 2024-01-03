Криминал 03 января 2024, 22:15 Мать выброшенной на балкон годовалой девочки призналась в ее убийстве СК: мать обнаруженной на балконе мертвой девочки призналась в ее убийстве РИА «Новости»

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Мать годовалой девочки, чье тело обнаружили на балконе жилого дома в Москве, призналась в умышленном убийстве ребенка. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба столичного СК.

«В ходе проведения следственных действий она сообщила, что во время купания насильно удерживала девочку под водой, в результате чего она захлебнулась. В ближайшее время подозреваемая будет задержана», — уточнило ведомство.

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Тело ребенка нашли на балконе жилого дома, расположенного в проезде Карамзина. Следователи возбудили уголовное дело.

Расследование по факту убийства малолетнего ребенка продолжается.

Бабушка убитого ребенка призналась, что вместе с 17-летней матерью девочки вынесла ее тело на балкон. У подозреваемой имеется еще один малолетний ребенок, сообщили «Известия».

Ранее Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор Максиму Якубову, признанному виновным в убийстве своей годовалой дочери и ее матери. Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на 19,5 года в исправительной колонии строгого режима.