Мать в Приморье избивала дочь и выгоняла из холодного гаража, в котором они жили

Жительница Владивостока предстанет перед судом за истязание своей 12-летней дочери, с которой она жила в неотапливаемом гараже. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета по Приморскому краю.

Согласно версии следствия, 41-летняя женщина проживала со своей 12-летней дочерью в неотапливаемом гараже в Инженерном переулке как минимум с марта по май 2021 года.

Женщину обвинили в том, что она унижала и систематически избивала дочку, причиняла ей не только физические, но и нравственные страдания. У девочки не было условий для нормального существования. В гараже было холодно и сыро. Мать периодически выгоняла дочь из гаража, хотя он и так был непригоден для проживания. Женщина не уделяла ребенку никакого внимания, лишила ее полноценного развития.

Мать девочки обвинили по статьям об истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию, сопряженном с жестокостью по отношению к ребенку. Следователи собрали достаточно доказательств. Обвинительное заключение направили в суд.

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