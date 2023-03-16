Криминал 16 марта 2023, 16:06 Мать умершего от истощения ребенка в Сочи отправили под домашний арест на 2 месяца Пресс-служба судов: мать умершего от истощения в Сочи ребенка отправили под домашний арест РИА «Новости»

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Лазаревский районный суд Сочи вынес решение о домашнем аресте матери младенца, который умер от истощения. Об этом сообщила Объеденная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца», — уточнили в публикации.

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Ребенок родился в феврале 2023 года в семье блогера Максима Лютого. Он выступает за сыроедение, праноедение, фрукторианство. Мужчина и его жена отказались от участия врачей в родах. Они также не поставили новорожденного на учет в поликлинике и не разрешили медикам его обследовать.

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Долгое время мальчик отказывался есть. Когда ему стало совсем плохо, родители решили отправиться с ним в больницу. Однако до врачей Лютый и его супруга ребенка не довезли — он умер в пути.

Точную причину гибели младенца еще предстоит выяснить. Однако его матери уже предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Женщине может грозить до двух лет лишения свободы.