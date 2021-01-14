Мать убившего педофила Санкина заявила, что гордится сыном

Убийцу педофила Владимира Санкина отправили в колонию на восемь лет. Мать мужчины заявила «360», что гордится своим сыном, и не стала осуждать его за содеянное.

Женщина призналась, что не ожидала такого приговора. Рассматривавшие дело присяжные заседатели признали его виновным. Теперь Санкина ждет колония.

«Я вообще не могу понять, как такое могло произойти — восемь лет дать. Судили неправильно, знаю, много было нарушений. Неправильно вопросы присяжным задавали», — сказала мать Владимира.

Своего сына она назвала добрым человеком, который сделал много хорошего: спасал людей в лесу и при пожаре, защитил женщину от насильников.

«Он не жалеет, что спас детей. Так же поступил бы, и правильно бы сделал. Я горжусь своим сыном», — заключила женщина.

Калининский районный суд Уфы приговорил Санкина к восьми годам колонии строгого режима. 33-летний местный автомеханик в январе прошлого года по просьбе одного мальчика поднялся в квартиру, куда педофил заманил другого ребенка. Сначала Санкин накричал на педофила, а потом стал его бить. Тот умер от полученных травм по дороге в больницу.