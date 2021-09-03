Мать убитого в Самаре подозреваемого в педофилии рассказала о сыне

Убитый в Самаре подозреваемый в педофилии мужчина всегда нормально общался с детьми. Его мать считает, что он не мог изнасиловать девочек.

«Они (друзья — прим. ред.) постоянно оставляли детей с ним, то и дело. Няньку нашли. Сидел, все нормально. А в этот раз, скорее всего, мне кажется, он пьяный был, потому что не может быть такого. Он с удовольствием сидел всегда с девчонками, и все нормально было», — поделилась женщина.

Собеседница подчеркнула, что у ее сына никогда не было проблем ни с законом, ни с алкоголем. По словам матери убитого, он был очень трудолюбивый человек, делал все необходимое по дому: ходил в магазин, готовил еду, стирал. Она добавила, что уверена на 100%, что ее сын не мог быть педофилом.

Накануне в лесополосе поселка Винтай Красноглинского района Самары нашли тело мужчины с ножевым ранением. Убитым оказался подозреваемый в изнасиловании девочек шести и восьми лет. По данным СМИ, его убил отец одной из пострадавших девочек, который узнал о случившемся случайно: он увидел видеоролик в телефоне подозреваемого. Потом самарец сам пришел в полицию и показал, где спрятал тело. Его задержали.