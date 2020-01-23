Мать убила 2 своих детей и пыталась покончить с собой в Пермском крае

32-летняя женщина утром 23 января убила своих детей в собственном доме, установило следствие. После этого она попыталась свести счеты с жизнью, но у нее ничего не вышло. Ее отвезли в больницу. Глава семейства в момент убийства был на работе. Сейчас он уже вернулся домой к двум оставшимся в живых детям 2011 и 2017 годов рождения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух лиц, малолетнего». Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают все обстоятельства ЧП. Они восстанавливают картину произошедшего сегодня утром. В ближайшее время женщине предъявят обвинение и выберут меру пресечения. Более подробной информации о случившемся пока нет.