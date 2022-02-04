Мать троих детей отправили в колонию за смерть двух из них в Хабаровском крае

Мать троих детей отправили в колонию общего режима в Хабаровском крае на 4,5 года. Ее признали виновной в причинении смерти по неосторожности своим двум детям, написали на сайте прокуратуры края.

Приговор вынесли 23-летней женщине, родившейся в Читинской области, по третьей части статьи 109 УК РФ.

Суд определил, что обвиняемая оставила в частном доме троих маленьких детей, не выключив неисправный электронасос. Она ушла в дом к соседке. Из-за токовой перегрузки в жилище начался пожар, и дети в нем отравились продуктами горения. Одного из троих детей получилось спасти, двое погибли.

Теперь виновная в их смерти будет отбывать наказание в колонии общего режима четыре года и шесть месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу. Гособвинение поддержала прокуратура Солнечного района Хабаровского края.