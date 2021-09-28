Мать троих детей, которых истязал отец, задержали в Ленобласти

Мать троих маленьких детей, которых истязал отец, задержали в Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

По данным следователей, женщина была в курсе того, что отец истязает детей, и долгое время закрывала на это глаза, не предпринимая никаких действий. Более того, она заставляла детей скрывать это.

В отношении матери возбудили дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения.

Отец детей ранее стал фигурантом дела об истязании двух и более несовершеннолетних.

Помимо этого, следователи возбудили еще одно дело по статье «Халатность», установив, что органы системы профилактики не выполняли свои обязанности и не пресекли издевательства над детьми в этой семье. Расследование дела продолжается.

Ранее газета «Известия» сообщала о задержании петербурженки, обвиняемой в истязании двоих своих малолетних детей. По данным следствия, она избивала восьмилетнего сына и шестилетнюю дочь деревянной палкой, не давала есть и удерживала на цепи в коридоре квартиры.