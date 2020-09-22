Мать тайно захороненного в Подмосковье младенца не выходит на связь со следствием

Московские следователи разыскивают женщину, которая в середине сентября самовольно похоронила новорожденного сына на кладбище в Подмосковье. По факту случившегося открыто уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщило следствие, в ночь с 18 на 19 сентября 2020 года в столичной квартире на улице Кухмистерова умер ребенок. Он жил вместе с мамой, ее сожителем и бабушкой. Когда малыш скончался, то мать вывезла его тело в деревню Лукино (Серпуховский район Подмосковья) и захоронила. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Москве.

Следователи осмотрели захоронение и труп. Видимых повреждений на нем не нашли. Правоохранители также осмотрели квартиру на улице Кухмистерова. Родственники умершего мальчика допрошены. Их слова проверяются.

СК разыскивает маму малыша, она скрылась от следствия.

"Столичное следственное управление по городу Москве призывает женщину, самостоятельно явиться в следственные органы для установления всех обстоятельств произошедшего», -заявили ведомстве.

Расследование дела продолжается.