Мать студента из колледжа казанского стрелка попросила возобновить дело о смерти ее сына

Мать одного из студентов колледжа ТИСБИ, где учился казанский стрелок, попросила СК возобновить дело о смерти своего сына Данила. Она заявила, что в поведении ее сына и Ильназа Галявиева было много общего.

Наталья Андреева в Instagram рассказала, что ее сын был старше казанского стрелка на один год. В прошлом году, 10 мая, он покончил с собой. До этого он также бросил колледж и отстранился от семьи, утверждает женщина.

«Возможно, мой Даня не смог этого сделать. Все слова, которые говорит сейчас стрелявший, говорил мой сын. Теперь я прошу следствие возобновить мое дело», — сказала Наталья.

Она отметила, что после смерти Данилы, нашла в его телефоне «все, что его беспокоило».

Женщина рассказала в интервью RT, что Данил называл себя «богом», «демоном» и «злом». С 14 лет у него было несколько попыток суицида, он проходил лечение в психиатрической больнице. По словам женщины, поведение парня сильно изменилось, когда он поступил в ТИСБИ на программиста. Он стал закрытым и конфликтным.

Во вторник, 11 мая, Ильназ Галявиев пришел в родную школу, которую закончил четыре года назад, и убил из ружья девять человек.