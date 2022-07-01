Мать-скандалистка из Сургута извинилась за оскорбление русских

Конфликт на национальной почве разгорелся в Сургуте. Мужчина поймал детей на вандализме в лифте, снял на видео и выложил ролик в чат дома. Их мать пригрозила ему расправой, обвинила в педофилии, оскорбила за русскую национальность, а после того, как делом занялась полиция, извинилась. Обращение женщины опубликовал Telegram-канал Baza.

Извинения от матери

«В том, что произошло, я искренне раскаиваюсь. Я поняла свою ошибку, я ее совершила. Искренне раскаиваюсь в том, что оскорбила русский народ. Мои аксакалы мне все объяснили, перед ними тоже извиняюсь. Больше такую ошибку не буду совершать», — сказала она.

Женщина родилась в 1992 году в Азербайджане, через три года переехала в Россию. Она призналась, что не имеет ничего против русского народа и самой страны, так как выросла здесь, получила образование, родила троих детей и устроилась на работу. В России живут ее друзья и родные.

Угрозы в чате

Скандал разразился после того, как в интернете появилось видео с участием детей. Мужчина из Сургута рассказал, что поймал их на преступлении — ребята буквально громили лифт в его подъезде. Он отвел их в сторону и отчитал, снял это на телефон и выложил в общедомовой чат, чтобы родители наказали хулиганов. Видео вышло за пределы мессенджера и разлетелось по соцсетям.

Воспитательный прием обернулся для мужчины проблемами. Возмутилась мать детей. Она стала оскорблять его и угрожать расправой, в том числе со стороны своих родственников, якобы работающих в правоохранительных органах. В ее аудиосообщениях были оскорбления в адрес русских.

«Сидим мы с братвами, <…>, обсуждаем вас, русских, как вы очкуете по жизни», — одно из ее сообщений.

Женщина даже обвинила соседа в педофилии, но потом в личной переписке извинилась за клевету. Скрины опубликовал местный паблик. Жители предложили составить петицию против обиженной матери.

Началась проверка

История дошла до полиции. Сотрудники УМВД России по Сургуту, кроме видео воспитательной беседы с детьми, нашли в соцсетях голосовые сообщения от женщины.

Данный пост сопровождался этим видеофайлом, а также аудиофайлом с угрозами в адрес мужчины УМВД России по Сургуту.

Полицейские установили личность участников скандала и начали проверку, по результатам которой примут процессуальное решение. Судя по комментариям в соцсетях, их уже допросили.