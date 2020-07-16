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    16 июля 2020, 09:06

    Мать сдала сына в полицию из-за двойного убийства в его квартире

    Эля Данилюк

    Житель Искитимского района в Новосибирской области рассказал матери, что уже два дня живет с трупами. Женщина вызвала полицию. Теперь он главный обвиняемый в двойном убийстве.

    В квартире, где все и произошло, сотрудники нашли окровавленные тела мужчины и женщины — их зверски убили во время пьяного застолья.

    «В ходе распития спиртных напитков между потерпевшими и хозяином квартиры на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт. Разозлившись на гостей, хозяин квартиры приискал орудие преступления — нож и молоток — и нанес женщине удары по голове и шеи, после чего мужчине», — рассказали в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

    После пьянки мужчина ничего не стал предпринимать и только спустя два дня в разговоре с матерью по телефону обмолвился о лежащих рядом трупах.

    Предполагаемого убийцу задержали на месте преступления и предъявили обвинение. Он уже заключен под стражу. Ему грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного.

    Ранее в Петрозаводске местный житель убил своего отца во время домашнего застолья.