Мать с психическим расстройством убила сына в Выборге

Женщина с психическим расстройством убила своего 15-летнего сына, пустив бытовой газ в одной из квартир в Выборге. Об этом сообщили в СК России по Ленинградской области.

Тело подростка обнаружили в доме по Судостроительной улице. Также из квартиры госпитализировали 56-летнюю мать юноши. По предварительным данным, женщина открыла шланг подводки газа, в результате чего несовершеннолетний скончался.

В то же время в квартире был мужчина. Он спасся благодаря тому, что аварийно-спасательная служба своевременно перекрыла газ. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

Мать подростка попала в больницу.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц». На месте преступления работают следователь-криминалист, эксперты и полицейские под руководством главы следственного отдела по Выборгу.

Женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.