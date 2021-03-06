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    06 марта 2021, 20:53

    Мать с психическим расстройством убила сына в Выборге

    Алена Макаренко

    Женщина с психическим расстройством убила своего 15-летнего сына, пустив бытовой газ в одной из квартир в Выборге. Об этом сообщили в СК России по Ленинградской области.

    Мать с психическим расстройством убила сына в Выборге

    Тело подростка обнаружили в доме по Судостроительной улице. Также из квартиры госпитализировали 56-летнюю мать юноши. По предварительным данным, женщина открыла шланг подводки газа, в результате чего несовершеннолетний скончался.

    В то же время в квартире был мужчина. Он спасся благодаря тому, что аварийно-спасательная служба своевременно перекрыла газ. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

    Мать подростка попала в больницу.

    Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц». На месте преступления работают следователь-криминалист, эксперты и полицейские под руководством главы следственного отдела по Выборгу.

    Женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.