Тело рэпера Энди Картрайта нашли в одной из квартир в Санкт-Петербурге. После новости о смерти музыканта его мать находится в подавленном состоянии, испытав нервное потрясение.

«Состояние матери подавленное. Она понесла большую утрату и учитывая при каких обстоятельствах. Можно говорить о нервном потрясении», — сообщил «Пятому каналу» адвокат женщины Антон Кобит.

Он добавил, что у матери рэпера нет каких-либо имущественных требований к жене своего сына. Женщина надеется, что все виновные в смерти Картрайта будут наказаны, а истина — установлена. По словам правозащитника, мать погибшего в ближайшее время приедет в Петербург. Адвокат будет настаивать, чтобы ребенок музыканта остался с его матерью.

«Я хочу отметить, что действия Марины Кохал носили спланированный характер. Мы это дело так не оставим. Мы будем добиваться справедливости по данному уголовному делу. Если они сейчас не дадут правдивые показания, в последующем будет поздно», — заявил Кобит.

Полицейские 29 июля нашли тело Картрайта в квартире в Санкт-Петербурге. Его жена утверждала, что рэпер скончался после передозировки наркотиков. По ее словам, она расчленила тело, чтобы скрыть факт смерти из-за такой позорной причины. Женщину арестовали и предъявили обвинение в убийстве неустановленным способом.