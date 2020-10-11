Мать повесила четырехлетнего сына в подмосковном Пушкине
По предварительным данным, днем 11 октября подозреваемая, находясь в своей квартире, повесила четырехлетнего сына. Отец ребенка обнаружил тело, когда вернулся домой.
Криминалисты провели осмотр квартиры. Возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего».
«Пояснить мотив убийства и причины произошедшего следователю женщина не смогла», — заявили в СК.
«Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом по части второй статьи 105 УК РФ по факту убийства малолетнего ребенка в городе Пушкино», — отметили в прокуратуре.
Региональное ведомство поручило Пушкинской городской прокуратуре установить причины и условия произошедшего. Проверяется исполнение уполномоченными органами законодательства о несовершеннолетних.
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