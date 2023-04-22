22 апреля 2023, 00:05
Мать помощницы сенатора заявила, что стала жертвой телефонных мошенников
СК Москвы: найденная в Твери пенсионерка заявила, что стала жертвой телефонных мошенников
Пропавшую несколько дней назад и найденную в Твери мать помощницы сенатора Андрея Шевченко доставили в подразделение столичного СК. Она рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе ведомства.
В СК по Москве рассказали, что пенсионерка подтвердила основную версию следствия о том, что она попалась на уловки телефонных мошенников.
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Telegram-канал «МВД Медиа» опубликовал видео с опросом пострадавшей. Она рассказала, что в общей сложности перевела злоумышленникам около 2,6 миллиона рублей, из которых около 600 тысяч ей пришлось взять в долг.
«Огромное спасибо бригаде сотрудников МВД, спасибо, что меня как-то привели в чувства, вытащили из этой безобразной истории», — отметила женщина.
Найденная пенсионерка — пропавшая несколько дней назад мать помощницы сенатора Совфеда Андрея Шевченко. Мошенники потребовали от Елены Силкиной выкуп в размере двух миллионов рублей.
Мошенничество
СК РФ
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