Криминал 01 августа 2023, 12:05 Мать похитителя девушки на Урале задержали СК сообщил о задержании державшего взаперти 14 лет девушку на Урале и его матери РИА «Новости»

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Силовики задержали жителя Челябинской области, которого обвиняют в похищении и держании в неволе девушки на протяжении 14 лет. Также правоохранители задержали и его мать. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

«Мужчина и его мать задержаны», — заявили в ведомстве.

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Уточняется, что мать задержанного участвовала в удержании девушки в неволе. Пожилой женщине предъявили обвинение в похищении. Мужчину же обвинили также в убийстве и изнасиловании. Следствие просит арестовать фигурантов дела.

Ранее стало известно, что житель Челябинской области удерживал с 2009 года в своем доме девушку. Он познакомился с ней на вокзале, предложил выпить и под этим предлогом заманил к себе.

Сестра пострадавшей рассказала, что мужчина бил свою жертву и издевался. Она смогла сбежать только тогда, когда его отправили в психиатрическую больницу.