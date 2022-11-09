Мать погибшей в Москве годовалой девочки перевезли из больницы в Следком | 360°

Криминал 09 ноября 2022, 14:24 Мать погибшей в Москве годовалой девочки перевезли из больницы в Следком СК: из больницы выписали москвичку, которая сбросила годовалую дочь с 11 этажа РИА «Новости»

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Подозреваемую в убийстве дочери жительницу Москвы выписали из больницы и отправили в подразделение Следственного комитета России. Годовалая девочка после падения с 11 этажа погибла. Об этом сообщили в столичном СК.

«Женщина, подозреваемая в убийстве своей малолетней дочери, выписана из медицинского учреждения», — отметили в ведомстве.

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Москвичку доставили в одно из подразделений Следственного комитета России по столице. Женщина примет участие в следственных действиях. Утром 9 ноября дело против нее переквалифицировали, так как ребенок умер в больнице. Теперь матери грозит наказание за убийство, а не покушение. Ход расследования контролирует прокуратура Москвы.

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Годовалую девочку под окнами дома в Сумском проезде нашли дворники. По одной из версий, 26-летняя мать была не в себе из-за развода. Она сбросила дочь с 11-го этажа и включила в квартире газ. По информации РИА ФАН, женщина пыталась свести счеты с жизнью. Сотрудники аварийно-спасательной службы перекрыли кран. На место также приехала скорая помощь и полиция. Мать и дочь госпитализировали.