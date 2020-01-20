Мать погибшей из-за массажа девочки уже три года пытается добиться справедливости

Татьяна Куляхтина рассказала, что в 2017 году получила для дочери путевку в реабилитационный центр. У девочки были проблемы с суставами.

11 мая ребенок потерял сознание на занятии по адаптивной физкультуре, а на следующий день женщина узнала о смерти дочери.

Экспертиза показала, что у девочки был остеопороз третьей степени, и к гибели привели переломы хрупких костей. Увы, специалисты не поставили ей этот диагноз при жизни. Уголовное дело против сотрудников центра прекратили спустя год, так как им не предоставили данные о наличии остеопороза у ребенка.

Представитель Татьяны Куляхтиной Алексей Зарецкий заявил, что в учреждении нарушали стандарты специализированной медпомощи при детском церебральном параличе. В частности, не была предусмотрена ставка врача по физкультуре.

Женщина подала иск на компенсацию в размере 1 525 тысяч рублей.

В департаменте здравоохранения Курганской области заявили, что реабилитационный центр не является подведомственным им учреждением.

«Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями не является подведомственным учреждением департамента, работающие в нем сотрудники не являются работниками медицинских организаций департамента», — прокомментировала вопросы об инциденте директор департамента Лариса Кокорина.