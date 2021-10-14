Мать подозреваемой в ритуальном убийстве подростка рассказала об увлечениях дочери

Мать подозреваемой в ритуальном убийстве подростка под Рязанью рассказала, что ее дочь не увлекалась никакими оккультными практиками. По ее словам, интересом к таким вещам ее заразил знакомый.

«Я бы не сказала, что она этим (оккультизмом — прим. ред.) занимается. Да вообще не знаю, в чем это заключается. Свечки бывало зажигала. Не знаю, зачем она этим занималась. Какой-то там товарищ был, который ее этим заразил, он был этим увлечен и вся его семья тоже», — сказала женщина в комментарии «360».

По ее словам, дочь переехала в Рязань в надежде, что она там устроится работать в лыжный центр, и что у нее там будут перспективы. Девушка занималась ачери-биатлоном.

Ее знакомый (второй подозреваемый по делу — прим. ред) помогал ей по учебе, уточнила мать спортсменки. Она пояснила, что мужчина помогал ей делать некий тренажер.

«Я не знала, что он увлекался спортом, я знала только, что он рукастый, именно как рабочий. Помогал делать ей установку. То есть она это все в теории озвучивала, а он делал в физическом виде. Это как тренажер», — сказала собеседница «360».

По словам женщины, Мария по характеру не такой человек, который мог бы нанести вред другому человеку и совершить преступление. Она скорее сама себе навредит, заключила мать девушки.

Тело убитого подростка нашли в лесу под Рязанью 13 октября. Сегодня СК РФ сообщил о задержании двух подозреваемых по делу. Ими оказались бывший отчим погибшего подростка и 29-летняя жительница Подмосковья.

На допросе мужчина заявил, что мальчика не планировали убивать. По его словам, знакомая просто хотела провести некий обряд. Умершему школьнику было 15 лет.