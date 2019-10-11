Мать подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой закрылась в квартире от следователей

Саратовские оперативники в рамках расследования убийства Лизы Киселевой подъехали к дому подозреваемого, но не могут попасть в квартиру. Его мать забаррикадировалась внутри и никого не впускает.

Чудовище из гаража - Мотив в деле об убийстве Лизы Киселевой второстепенен. И вот почему Подробнее

Как стало известно Telegram-каналу «RT на русском», из квартиры слышны громкие звуки и крики. Испуганные соседи вышли на улицу и не хотят возвращаться внутрь.

Они рассказали журналистам, что из всей семьи Туватиных только отец подозреваемого «адекватный, нормальный мужик». Мать и сын — «с подвижностями».

Источник фото: Telegram-канал «RT на русском»

Девятилетняя школьница из Саратова Лиза Киселева была найдена мертвой 10 октября в районе гаражей госуниверситета. По подозрению в ее убийстве был задержан Михаил Туватин. Собравшиеся на месте следственного эксперимента горожане попытались отбить его у правоохранителей.