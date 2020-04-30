Мать пятерых детей чуть не зарезала гостью за замечание ребенку в Астрахани
В Астрахани 41-летняя многодетная мать едва не прирезала гостью за то, что та сделала замечание ее сыну. Об этом сообщило ИА Nation News.
По данным информагентства, мать пятерых детей отмечала день рождения ребенка, и пригласили в гости женщину-дворника.
Младший сын хозяйки попросил у нее денег, чтобы купить друзьям угощение. Когда он вернулся из магазина, то признался, что потратил все деньги на лимонад и чипсы.
Гостья схватила мальчика за руку и начала отчитывать за транжирство. Требование матери оставить его в покое женщина оставила без внимания, за что и получила несколько ударов ножом в грудь.
Она извинилась, выпила с нападавшей за примирение и вышла из квартиры. В подъезде ей стало дурно. Соседи вызвали медиков и полицейских. Возбуждено уголовное дело.