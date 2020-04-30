Мать пятерых детей чуть не зарезала гостью за замечание ребенку в Астрахани

По данным информагентства, мать пятерых детей отмечала день рождения ребенка, и пригласили в гости женщину-дворника.

Младший сын хозяйки попросил у нее денег, чтобы купить друзьям угощение. Когда он вернулся из магазина, то признался, что потратил все деньги на лимонад и чипсы.

Гостья схватила мальчика за руку и начала отчитывать за транжирство. Требование матери оставить его в покое женщина оставила без внимания, за что и получила несколько ударов ножом в грудь.

Она извинилась, выпила с нападавшей за примирение и вышла из квартиры. В подъезде ей стало дурно. Соседи вызвали медиков и полицейских. Возбуждено уголовное дело.