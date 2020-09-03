Мать обвинили в убийстве новорожденного сына под Волгоградом. Младенец раздражал ее плачем

Как установило следствие, мать избивала своего сына с 30 августа по 1 сентября. 2 сентября сожитель женщины увидел, что ребенок умер, и сообщил об этом в полицию. Сначала женщина отпиралась и рассказывала, что мальчик упал с кресла-качалки и ударился головой. После судебно-медицинской экспертизы она призналась, что избила сына из-за постоянного плача. Она не менее пяти раз ударила его по голове и туловищу.

Ее сводная сестра рассказала «360», что их общий отец — алкоголик. Мать подозреваемой умерла рано, ее воспитывала мачеха. По словам собеседницы, в жизни ее сестры было мало любви и предположила, что у нее проблемы с психикой.

Подозреваемую в убийстве ребенка задержали и возбудили против нее уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего». Максимальное наказание за такое преступление — пожизненное заключение. 3 сентября Дубовский районный суд арестовал женщину на два месяца.